Iva Zanicchi, "l'ho amato". Il lapsus e l'imbarazzo alla Vita in diretta

La storia di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto costretta alla sedia a rotelle per colpa di un proiettile, è diventato un film-tv che sarà trasmesso su Rai1 domenica prossima. Tra i protagonisti di Rinascere c'è anche Alessio Boni che questa sera è stato ospite di Alberto Matano nella sua trasmissione La vita in diretta. Con lui c'era anche Iva Zanicchi che non ha mancato di ricordare che Boni ha interpretato anche Walter Chiari. “Io l’ho amato tantissimo”, ha detto L’Aquila di Ligonchio per poi chiarire, un attimo dopo, che non intendeva amato a livello sentimentale, anche se nella vita di Iva c’è sempre stato spazio per l’amore. Quanto a Alessio Bono, “lui è anche bono!” ha detto Iva a commento del piccolo errore nella grafica apparsa in sovraimpressione: “Alessio Boni è Manuel Bortuzzo in Rinascere”. Cosa che non è, ma Iva con la sua solita verve è riuscita a drammatizzare.

Quanto alle tante voci circolate nelle scorse settimane circa un presunto ritorno all’altare, Iva Zanicchi ha voluto specificare a Matano: “Ci hanno creduto perché io non ho neanche smentito. I giornalisti continuavano a chiedermi nelle interviste cosa ci si sarebbe potuto aspettare da me per il futuro, allora io ho detto: ‘Beh, che mi sposi con l’abito bianco e con il velo’. Da quel momento tutti hanno scritto del mio matrimonio”.

