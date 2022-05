Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, indiscrezioni clamorose: "Le carte del divorzio pronte da tempo". E ora...

06 maggio 2022 a

a

a

Sembra essere ritornato il sereno tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Si parlava di crisi tra i due ma il tutto è stato smentito da delle foto inequivocabili dove la coppia appare più felici che mai. I due sono stati paparazzati a Forte dei Marmi dove l’ex calciatore della Juventus possiede uno stabilimento balneare. Qui infatti trascorrono sempre gran parte della loro estate insieme al piccolo Leopoldo Mattia.

Eva Henger "operata d'urgenza", la situazione precipita: com'è ridotto il suo piede, immagini forti | Guarda



Si pensava alla crisi poiché Buffon e la D’Amico non sono ancora convolati a nozze. I due, insieme dal 2014, secondo quanto riporta la rivista diretta da Riccardo Signoretti, non avrebbero accantonato l’idea di sposarsi. Il calciatore è reduce dal matrimonio con Alena Seredova, ma sembrerebbe che le carte del divorzio siano state firmate da tempo. Al contrario di Gigi, Ilaria non è mai stata sposata, ma dalla precedente relazione, con Rocco Attisani, è nato il piccolo Pietro.

"Se ci avesse provato con me...". Martina Colombari spudorata: il vip che ha perso l'occasione della vita



Matrimonio 2023 in vista? Staremo a vedere quando lo sportivo farà la fatidica domanda all’ex volto Sky Sport. In attesa della proposta la D’Amico potrebbe tornare in tv dopo due anni di stop. Con la pandemia e la volontà di stare con i propri affetti la giornalista ha ben pensato di prendersi un momento di pausa per dedicarsi alla propria famiglia. Chissà quindi se la rivedremo presto al lavoro nel grande schermo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.