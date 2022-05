Eurovision, il retroscena della moglie di Zelensky sui vincitori ucraini: "Chi è davvero Stefania"

15 maggio 2022 a

Alla fine i pronostici sono stati confermati e la Kalush Orchestra ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2022: ciò significa che l’anno prossimo l’evento si trasferirà dall’Italia all’Ucraina, guerra permettendo. Nonostante fosse ampiamente prevista, la vittoria della band ucraina è stata sorprendente per il mondo in cui è maturata: le giurie dei Paesi in gara non hanno fatto calcoli politici, piazzando l’Ucraina lontana dal podio.

Il televoto del pubblico ha però stravolto l’esito della gara: più di 400 punti sono andati a favore della Kalush Orchestra, che è così riuscita a stravincere. Ciò significa che in tutti i Paesi votanti l’Ucraina è stata tra le prime due preferenze espresse: una sorta di plebiscito a favore del Paese invaso dalla Russia, dietro cui si cela un messaggio politico forte. Non a caso Volodymyr Zelensky si è subito congratulato con la band ucraina, e lo stesso ha fatto la moglie Olena Zelenska. “Signora Stefania - ha scritto su Telegram - mamma di Oleh Psiuk (il frontman della band, ndr), insieme a te siamo orgogliosi di tuo figlio. Insieme a te ci rallegriamo per l’incredibile vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision”.

La moglie di Zelensky ha sottolineato che un trionfo in un evento musicale è comunque “una vittoria per l’Ucraina nella guerra”. “Stefania - ha aggiunto - è stata cantata da musicisti provenienti da Polonia, Lettonia e Francia. È stata cantata dai The Rasmus. Ora il mondo intero canterà un brano su una madre ucraina, in ucraino”.

