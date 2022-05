Domenica In, "col caz*** che...": lo sfogo rubato a Mara Venier, parole pesantissime

17 maggio 2022 a

"Col caz***o che vado in pensione". Mara Venier sfida chi vorrebbe farle le scarpe, dentro a Rai e tra la concorrenza, e rilancia. Nel giorno dell'annuncio del debutto di Domenica in in prime time, venerdì 27 maggio ovviamente su Rai 1, in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta ha confermato domenica scorsa il grande balzo di palinsesto, rivoluzionario e senza precedenti. E poi, ridendo, si è lasciata sfuggire una frase al peperoncino intercettata da Ivan Rota per Dagospia: "Faccio un'altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi".

Quindi la chiosa, come detto poc'anzi, sibillina: "Col caz***o che vado in pensione!". Effettivamente, l'approdo in prima serata rappresenta una nuova clamorosa sfida per Zia Mara, che a 71 anni e dopo una trentina d'anni da protagonista assoluta della tv italiana non ha alcuna intenzione di issare bandiera bianca, forte di ascolti da primato. "Abbiamo la nostra prima serata... - esultava la Venier con Coletta - il 27 maggio sarà la grande festa di Domenica In. Possiamo annunciarla perché ormai è sicura al 100%. Venerdì 27, 21.25: Domenica In Show".

Di fatto sarà l'antipasto del gran finale per il contenitore della domenica pomeriggio di viale Mazzini, con le ultime tre puntate stagionali e quindi le meritatissime vacanze. Già in programma il ritorno in autunno, l'11 settembre. "Ho detto che quest'anno è l'ultimo. La verità è che il mio debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione", aveva detto qualche tempo fa Mara in una intervista a Chi. Chissà che l'imminente prima serata non le faccia passare qualche nuova idea per la testa.

