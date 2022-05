Fedez rivela il dramma sul palco: ecco con che cosa deve combattere da dopo il tumore

Francesco Fredella 24 maggio 2022 a

a

a

Il tumore ha cambiato la vita di Fedez. Lui, da sempre enfant prodige del rap, si è ritrovato di fronte ad un maledetto cancro al pancreas. La notizia, l'intervento al San Raffaele di Milano e poi l'abbraccio dei suoi fan. Milioni. Davvero milioni.

"Chi era stato colpito dal mio stesso tumore": Fedez, la rivelazione che spaventa i fan

Ora Fedez si racconta a Il Corriere della Sera in una lunga intervista. Racconta che per fortuna non ci sono metastasi e che la sua vita è ricominciata, ma con una prospettiva molto diversa. Insomma, sarebbero cambiate le sue priorità. Fedez torna sulle scene musicali con grande anticipo e lo spiega così: "L'idea era collegare questo evento a un mio tour estivo. Dopo quello che è successo, non posso farlo. Mi concentrerò quindi su questa unica data: mi sto allenando per riuscire a stare sul palco... nel dubbio nel pubblico ci saranno i miei chirurghi... se dovesse servire...". Una battuta, Fedez non perde mai quell'ironia davvero unica. Che lo rende inimitabile.

Due mesi fa è stato operato di tumore al pancreas. Racconta quell'esperienza sempre al Corriere: "L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato".

Vuole tornare sulle scene riprendendosi quello che in questi mesi ha messo, solo momentaneamente, da parte. "Fisicamente il problema è il fiato. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: una gioia incredibile ma avevo il fiatone. Per il 28 giugno conto di essere pronto e carico", dice ancora. La sua priorità? La famiglia. "Le mie priorità stavano cambiando da tempo, riguardano l’attitudine con cui affronto la vita. Poi c’è stato il tumore: quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Questa cosa ti dà uno spirito diverso", racconta.

"A nemmeno due mesi dall'operazione": Fedez, l'impresa lascia senza fiato il suo dottore

Da poche ore Fedez ha annunciato la Reunion con J-Ax (con cui aveva litigato per motivi che nessuno conosce). "Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, dopo un normale controllo, hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo, dopo la mia famiglia. La prima volta che ci siamo parlati di nuovo, lui aveva bloccato il mio numero, siamo stati al telefono per sei ore, in cui abbiamo tirato fuori tutto. Ma i tempi erano maturi per andare oltre", dice. E fa intendere che anche con Rovazzi le cose vanno meglio. "È successo: ci sono video in cui si vede che ci siamo incontrati a un live e ci siamo parlati", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.