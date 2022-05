Sara Croce, "messaggi piccanti": dopo la gaffe a luci rosse l'orrendo racconto, chi c'è dietro

26 maggio 2022 a

a

a

Sara Croce vittima di spiacevoli messaggi. La Bonas di Avanti un altro, ad oggi ospite fissa del Maurizio Costanzo Show è incappata in una gaffe durante la scorsa puntata del programma di Canale 5: ballando con Lillo il suo vestito si è completamente sollevato, lasciandole in mostra tutto il lato B. Le scuse della diretta interessate non sarebbero bastate, visto che qualche giorno dopo ha dovuto fare i conti con episodi sgradevoli. "Scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?", ha chiesto Costanzo alla ragazza: "Ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram".

Intimo in pizzo nero, la foto allo specchio "tradisce" Sara Croce: nudità, roba da restarci secchi | Guarda

Poi la modella è scesa nei dettagli: "Non è stato bellissimo perché sono stata riempita di messaggi da chiunque. Ho il telefono con me adesso ma non ho ancora cambiato numero, non so se farlo… Fanno commenti molto piccanti, diciamo… su di me". Per Sara non è però la prima volta. Iniziata l'avventura con Paolo Bonolis, una telespettatrice le aveva scritto: "Avevo iniziato da poco Avanti un altro è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgu***na in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso".

La Bonas di Avanti un altro? Ribaltone in tribunale: Sara Croce e la causa al petroliere, si dice che...

E ancora, lasciandosi andare a uno sfogo: "Siamo ancora in una società maschilista. La bellezza dell’uomo viene considerata un piacere per gli occhi. Se invece una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere. Nel 2021 ognuno ha il diritto di mostrarsi come meglio crede. In Avanti un altro sono vestita in abiti succinti ma è una mia libertà di espressione. Purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere".

"Senza dignità, vai a fare la sgualdrina in giro": dramma di Sara Croce, massacrata per lo show con Paolo Bonolis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.