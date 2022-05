Striscia la Notizia, ricordate l'infermiera sexy? Ecco com'è e cosa fa oggi

28 maggio 2022 a

Ricordate l'infermiera sexy di Striscia la Notizia? Oggi Sonia Grey ha cambiato vita. O meglio, ha deciso di seguire una nuova strada. La conduttrice tv ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, informazione e marketing all'Università Lumsa di Roma e poi ha seguito un corso di programmazione neuro linguistica. "Io - ha ammesso a La Stampa - devo tutto alla mia forza estetica, al cento per cento, lo ammetto. Però io mi ci diverto. Ci gioco, mi sentirei ridicola oggi a non giocarci".

Ecco allora la parentesi OnlyFans: "Raccolgo numeri davvero interessanti, a mia sorpresa. Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti. Incontri con politici e calciatori. Il lavoro che facevo in tv sono riuscita a riportarlo sui social". Ma nella vita di Sonia Colone, questo il suo nome all'anagrafe, non c'è solo il mondo di internet: "Sta uscendo il mio libro. Poi ci sono le canzoni, gli integratori, i bracciali. Tante attività intorno alle quali girano dei numeri davvero importanti".

Cambiamenti anche nella sua vita privata. Sonia ha infatti deciso di vivere a Bolzano, lasciando Roma: "Vivo immersa nei vigneti e nei meleti. Abbiamo voluto trasferirci là - ha detto riferendosi al compagno e al figlio - a contatto con la natura e con la possibilità di fare sport in luoghi bellissimi". Anche se niente e nessuno riusciranno a toglierle i suoi amati viaggi.

