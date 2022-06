Piero Pelù, terribile incidente al concerto: sbatte la testa e continua a cantare. Ma poi... le sue condizioni

01 giugno 2022 a

Brutta caduta per Piero Pelù durante il suo live all'Alcatraz a Milano. Il rocker stava cantando sul palco quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro battendo la testa contro un gradino. L'incidente, però, non avrebbe preoccupato i fan sul momento, visto che il cantante ha continuato a esibirsi come nulla fosse, anche se da seduto.

Tuttavia, dopo l'esibizione, qualche problema pare esserci stato. Pelù ha preferito fare dei controlli in ospedale per capire cosa fosse successo. E poi ha aggiornato i suoi seguaci sui social. L'artista ha pubblicato l'esito della radiografia, che mostra una proclusione erniaria. Questo costringerà il cantante ad alcuni giorni di riposo. "Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!", ha scritto il rocker.

Piero Pelù ha condiviso pure la clip che riprende il momento esatto della caduta. Immediata la solidarietà di colleghi e amici, che hanno fatto sentire la loro vicinanza al cantante con messaggi e commenti. Tra questi Nek e Virginia Raffaele, che gli hanno augurato pronta guarigione. Nonostante la caduta, però, Pelù - come ha precisato lui stesso - non si perderà l'invito di Ligabue, che sabato 4 giugno tornerà a Campovolo con un mega concerto in occasione dei 30 anni di carriera.

