Fedez, mamma e Chiara Ferragni furibonde: "Ca***", "Sei uno scemo". Il gesto che le scatena

Si lascia andare, Fedez. E lo fa per festeggiare il suo ultimo singolo, La Dolce Vita, scritto insieme a Tananai e Mara Sattei. E per l'occasione, il rapper si concede un brindisi, il tutto dopo la registrazione della videoclip, avvenuta sulle spiagge di Rimini (il brano è disponibile in streaming dalla scorsa notte).

E così ecco che il terzetto, per l'occasione, ha avviato una diretta Instagram. E davanti a Fedez ecco cheb. Circostanza che non sfugge alla mamma dell'artista, che infatti commenta la story in tempo reale con queste parole: "Non bere, ca***". E Fedez: "È l'acqua di Leone. So che non devo bere, me lo ha detto il medico".

Già, il sospetto di mamma era che l'artista stesse bevendo dell'alcol, proibito dal medico dopo l'operazione recentemente subita per il tumore al pancreas. La madre, però, non crede a Fedez: "Non dire cavolate", picchia duro. E non è finita, ecco anche la moglie, Chiara Ferragni: "Sei davvero scemo, devo dirlo". Insomma, sembra proprio che il rapper si sia concesso un bicchierino. Per iniciso, Fedez ha anche risposto a un fan che gli chiedeva se per l'estate è previsto un tour: "Non ho il fisico per fare un tour. Ho avuto un cancro", ha concluso il cantante.

