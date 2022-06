Antonella Clerici, la confessione: "Mi cedono parti del corpo che prima stavano su"

11 giugno 2022 a

"Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su": Antonella Clerici si è confessata in un'intervista a Repubblica. E ha spiegato di non mettersi in competizione con nessuno: "Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi".

La conduttrice ha appena chiuso la stagione di E' sempre mezzogiorno con ascolti record: oltre il 18% di share. Il prossimo autunno tornerà in tv sia col suo programma di cucina sia con The voice senior. "Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il vantaggio dell’età è che non devi dimostrare tutte le volte che sei bravo", ha detto. E poi ha espresso un desiderio sul festival di Sanremo: "Prima di chiudere la carriera mi piacerebbe rifarlo. Quelli di Amadeus sono perfetti".

Parlando del mito sempre più diffuso degli standard di bellezza, invece, la Clerici ha voluto fare un appello soprattutto alle donne: "Ho avuto successo grazie alla mia imperfezione. Alle ragazze dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche, come dice la meravigliosa Drusilla Foer. Io ero sempre troppo: troppi chili, troppo riccia, troppo bionda".

