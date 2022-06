Alba Parietti, villa svaligiata: "Perché non denuncio"

12 giugno 2022 a

Una brutta avventura, anzi disavventura per Alba Parietti: la sua villa è stata svaligiata dai ladri e la showgirl piemontese, 60 anni, ha sfogato tutta la sua amarezza sui social. Con un lungo post su Instagram, ha raccontato di non trovare più vari oggetti nella sua casa. Si tratta di pezzi pregiati di abbigliamento, vestiti griffati Versace, costose scarpe Jimmy Choo, abiti realizzati solo per lei. Un pezzo di cuore, dunque, ma anche un bel danno patrimoniale.

"Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc... la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro".

Amara ironia, certo, ma anche la conferma del forte legame con il suo nuovo compagno, Fabio Adami, in grado di darle una certa serenità nel vivere anche i momenti più spiacevoli. "Avviso i ladri che non c’è più nulla da rubare - ha poi aggiunto -, che comunque ci sono 10 telecamere, e a chi critica il fatto che io abbia una colf, vorrei dire che questo è un lavoro di totale rispetto se non si costringe una persona mettersi in ridicolo e non è certo questo il caso".

