Alba Parietti, "non chiedetemi se è una cosa seria": le clamorose foto con cui esce allo scoperto

Dopo ben otto anni passati da single, Alba Parietti è più innamorata che mai. La showgirl italiana ha condiviso degli scatti con il suo nuovo amato che non lasciano spazio all'immaginazione. I due sembrano pazzi l'uno dell'altra. Il fortunato finalmente ha un nome. Si tratta di Fabio Adami, 55enne manager romano che ha fatto perdere la testa alla Parietti. Sotto gli scatti appassionati pubblicati su Instagram dove Alba ha scritto: "Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo otto anni da single granitica e convinta)".

Ecco gli scatti pubblicatti dalla conduttrice su Instagram:



I due si frequentano da qualche mese ma hanno tenuto il tutto lontano dagli occhi indiscreti dei più curiosi, anche se le loro uscite non sono scappate ai paparazzi più esperti. Alba e Fabio, però, non hanno più voglia di nascondersi, ed ecco che la conduttrice si lascia andare a dediche d'amore per il suo nuovo amore. Negli scatti si vedono mentre si stringono e si baciano nelle acque di Ibiza. Una vera e propria fuga romantica. "Non abbiamo bisogno di parole. La mia migliore stagione" ha scritto lei. In un altro scatto romantico invece scrive: "Fabio and me. Fino a due mesi fa ero io adesso siamo noi". Chissà quindi se i due stiano pensando di fare sul serio e decidano di sigillare il loro amore con una promessa che punti al per sempre.

