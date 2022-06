Fedez e J-Ax, "io ho il ca*** normale"? Tre anni dopo tutta la verità sulla lite

Francesco Fredella 28 giugno 2022 a

Tutta la verità, dopo alcuni anni in cui Fedez e J- Ax non si sono rivolti la parola. Adesso i due rapper sono tornati amici. Proprio come un tempo. J-Ax è stato si è raccontato senza filtri. Luis Sal, Martin e Fedez hanno chiuso con il botto in attesa del concerto benefico che si terrà a Milano. Si tratta del “LoveMi", che si tiene a Milano oggi, martedì 28 giugno. Ma l'attenzione cade sul rapporto tra Fedez e J-Ax. Quest'ultimo parla di una canzone, Timberland Pro, che ha scatenato i sospetti di molti fan e anche dello stesso Fedez.

Si tratta di un pezzo uscito a maggio del 2019: in quel periodo Fedez e J-Ax non si parlavano più. La fine del loro rapporto fece parlare praticamente tutti, ma loro si trincerarono dietroal silenzio più assoluto. Oggi, invece, parlano e fanno chiarezza. “Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale”: questa sono le parole che cantava J-Ax. Queste parole vennero interpretate da alcuni come frecciatina al suo nemico di allora. Ma le cose non stanno affatto così.

A Muschio Selvaggio, J Ax spiega - finalmente - il significato ti Timberland Pro. E dice che non era affatto ironico nei confronti di Fedez. “Era in generale, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini. […] Neanche dicevo che tu ce l’hai piccolo e io ce l’ho grande” ha commentato Ax, che ha avuto così occasione di mettere le mani avanti (sepure a posteriori) rispetto ai rumor. A questo punto Fedez racconta, in tutta onestà: “Molti l’avevano associato ad un dissing e anche io non sentendoci avevo pensato che fosse un dissing”, spiega. Tra loro torna il sereno. Evviva l'amicizia. Sempre. J-Ax, poi, racconta: “Lui aveva delle follie compatibili con le mie, come la passione per il punk rock californiano. […] Però abbiamo delle cose in cui siamo diametralmente opposti. Secondo me è una cosa che funziona tantissimo quando fai musica assieme. Ma in un’azienda no”.

