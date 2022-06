"Fedez non doveva morire?": l'orrore più grande, chi è la bestia

27 giugno 2022 a

Il web, i social, ovvero il terreno più fertile che esista per gli idioti. E l'ultimo capitolo di questa triste storia ha come protagonista, suo malgrado, Fedez. Non certo in veste dell'idiota, ma in veste di chi viene colpito dalla altrui idiozia.

Già, perché tre mesi dopo la tostissima operazione che ha subito per rimuovere il tumore al pancreas, ecco che un tizio, che su Twitter si fa chiamare Rolando, fa la peggiore ironia possibile sul rapper e sul suo male. Il tutto alla vigilia del concerto gratuito che verrà trasmesso domani, martedì 28 giugno, in diretta su Italia 1 a partire dalle 19: "Ma non era in punto di morte?", scrive il tizio riferendosi a Fedez.

Parole ignobili alle quali Fedez ha subito replicato a modo. Come? Re-postando l'insulto ricevuto e aggiungendoci di suo pugno: "No. Però tu sei un cog***". Poche parole per demolire il fesso. Una breve, secca e puntuta risposta che ha raccolto una clamorosa quantità di complimenti e cuoricini.

