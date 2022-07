Paola Barale, "scelta consapevole". La più intima rivelazione

Francesco Fredella 01 luglio 2022 a

Per anni Paola Barale è stata in tv sulla cresta dell'onda. Poi, dopo Buona Domenica (negli anni Duemila), è scomparsa. Qualche sporadica apparizione, ma nulla di più. Oggi torna a parlare rompendo il silenzio rispondendo ad una domanda molto delicata: come mai non ha avuto un figlio? “Non averne è stata una scelta consapevole”, dice a Il Corriere della Sera. “Credo di invecchiare bene anche perché non avendone, mi sento libera di testa”. La sua, quindi, sembra una scelta consapevole.

Poi spiega il motivo che l'ha portata a lasciare il programma tanto amato dagli italiani. “Avevo bisogno di fare altro”, continua a raccontare. Qualcuno, all'epoca, ipotizzò che lei lasciò Buona Domenica per l’ex fidanzato Raz Degan. “No, lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”, spiega la 55 enne. Che viene corteggiata dai programmi tv di ogni tipo: tanti reality show, ad esempio, a cui dice sempre - rigorosamente - no. “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre”, svela.

Ma nella lunga chiacchierata, senza filtri, la Barale svela anche qualcosa di veramente particolare. “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante“, dice. Per lei poca tv e tanto teatro. “Sono soddisfazioni. Mi piace, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”, conclude.

