Paola e Chiara, ve le ricordate? Ecco come sono oggi le due icone: da non credere

Ricordate Paola e Chiara, le due sorelle icone pop degli anni '90? Ecco ora tornano a cantare insieme. Le sorelle Iezzi, dopo ben dieci anni, hanno optato per una reunion. L'occasione è stata l'inaugurazione di un nuovo negozio milanese dove Paola stava curando il djset. Le due hanno intrattenuto i cittadini riproponendo i loro successi: da Vamos a Bailar a Festival, fino a Viva l'amor. Inutile dire che i video poi diffusi sui social hanno collezionato una pioggia di complimenti.

“Ma madreh te lo giuroh sono Paola&Chiaraaaaaah, cantano VivaElAmmmooorh!” ha scritto Paola sul suo profilo Instagram e la sorella Chiara commenta sotto un "Iris & Patrizia" facendo riferimento a Sensualità a Corte, lo sketch di Mai dire lunedì dove erano le sorellastre di Jean Claude. Le sorelle avevano deciso di prendere strade diverse nel lontano 2013. Nessun litigio tra di loro, solo la volontà di fare altro.

Proprio in questi mesi Chiara ha fatto preoccupare i fan. Colpa di un misterioso sfogo su Twitter dove si leggeva: "Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara".

