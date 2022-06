Cesare Cremonini, una frase velenosissima: "Tutti abbiamo un paio di corna"

Francesco Fredella 30 giugno 2022 a

"Tutti abbiamo un paio di corna”: parola di Cesare Cremonini. Che adesso rompe il silenzio e parla di qualcosa mai svelata prima. Ora, l'ex ragazzo della Vespa 50 special, pubblica una Story Instagram abbastanza strana e curiosa. Appunto, parla di “corna”.

In ballo ci sarebbe la love story tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore, che è finita di recente. La vicenda è andata in pasto ai giornali senza dichiarazioni ufficiali. Tanto rumore, tanto clamore: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. The Pipol Gossip svela che lei avrebbe portato via dalla villa di Cremonini tutti gli effetti personali. Insomma, una storia finita definitivamente. Non si conoscono le cause: come mai l'ex frontman dei Lunapop parla di corna? “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”, una frase abbastanza ambigua che potrebbe anche avere il sapore del depistaggio. E nulla di più. Ma i fan, che l'hanno ammirato all'Olimpico qualche giorno fa (gremito più che mai), si stanno chiedendo a chi sia riferito quel pensiero. Il musicista non aggiunge altra parola: silenzio assoluto. Della sua vita privata, passata, si sa che è stato fidanzato dal 2009 al 2011 con la collega Malika Ayane. Tra loro oggi c'è un bel rapporto di stima.

E poi, sembra che abbia avuto un flirt con l’ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca. Anche in questo caso silenzio assoluto, privacy blindata. Ma ecco arrivare la love story con Martina Maggiore. Una storia finita improvvisamente.

