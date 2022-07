Mahmood, il selfie in mare finisce in disgrazia: là sotto...

05 luglio 2022 a

a

a

Non doveva finire così. Il tanto agognato selfie in mare con Mahmood si è trasformato in un autentico disastro, e tutto davanti agli obiettivi dei telefonini dei bagnina circostanti. Una fan del cantante italo-egiziano lo ha avvicinato in Sardegna, dove entrambi stanno evidentemente trascorrendo le loro vacanze.

Blanco, agguato della fan in piazza Duomo: gli afferra e palpeggia le parti intime. E lui... Ecco il video | Guarda

La ragazza, visibilmente emozionata chiede un selfie all'interprete che ha raggiunto il successo sul palco del Festival di Sanremo con classici moderni come Soldi e Brividi, per immortalare l'incontro fortunato e casuale. Roba da far diventare memorabile questa estate 2022, e non solo per l'afa opprimente.





Tutto molto bello, se non fosse per la conclusione sfortunata. Alla ragazza, infatti, sfugge lo smartphone dalla mano. Il device precipita in acqua, per la disperazione della fan e delle sue amiche. E pure per quella di Mahmood, ritratto da chi è intorno con le mani sul viso, anche se il sospetto è che più che per la disperazione lo stesse facendo per asciugarsi gli occhi.

Sta di fatto che la foto del "prima" e del "dopo", pubblicate su Twitter dalla utente MariaClaraPra, è diventata ovviamente virale. Per la cronaca, nessuno ha ancora saputo dire che fine abbia fatto il telefonino della fortunata (e sfortunata) fan di Mahmood.

Blanco palpeggiato da una donna è scandalo? Ufficiale: siamo ossessionati dalle molestie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.