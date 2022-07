Giulia Provvedi, "come mi preferite?": la foto in lode della cellulite

07 luglio 2022 a

L'elogio della trasparenza, del corpo così com'è, della cellulite. A spendersi e a rendersi protagonista di tale elogio è Giulia Provvedi, una delle due Le Donatella, il duo che compone insieme alla sorella Silvia. La cantante, classe 1993, ha pubblicato infatti su Instagram una sua foto in bikini, ma in due versioni differenti: una con pelle liscia e perfetta, insomma ritoccata . La seconda invece al naturale, in cui si vede la cellulite.

E a corredo delle immagini pubblicate sul social, Giulia Provvedi ha scritto: "Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione. Perfection does not exist".

La Provvedi, per inciso, da tempo si batte contro il body shaming in ogni su accezione. Dunque ha scelto di mostrare pubblicamente quelli che vengono reputati dei "difetti", rivendicandoli con tutto il giusto orgoglio possibile. Il post ha riscosso molto successo e ha anche incassato il plauso di alcune colleghe. In primis Samantha De Grenet: "Non è l'imperfezione che ti rende meno bella... semmai un difetto può renderti unica". Dunque Marina La Rosa: "Guarda io ti amavo già ma con questo post sei diventata il mio idolo assoluto. Brava, brava e brava!!", ha commentato l'ex "gatta morta" della prima storica edizione del Grande Fratello.

