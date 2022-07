Tiziano Ferro, la fuga con due Bmw: paura per i suoi genitori

08 luglio 2022 a

Paura per la famiglia di Tiziano Ferro. Due ladri sono entrati nella notte nella casa dei genitori del cantante, a Latina. I malviventi hanno rubato due Bmw, ma grazie ai sistemi satellitari installati sulle vetture, un'automobile è stata presto rintracciata. A quel punto i ladri, visti gli agenti hanno tentato la fuga a piedi per le campagne. Grazie all'inseguimento e alla scoperta dei malviventi, la volante è riuscita a recuperare una Porsche risultata rubata a Roma lo scorso 2 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni la vettura sarebbe stata utilizzata per raggiungere l'abitazione dei genitori dell'artista. Tiziano Ferro non ha commentato l'accaduto, ma sembra scontato che la paura sia stata tanta.

"Sono in corso mirati approfondimenti investigativi - spiega la Questura - per risalire all'identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della polizia scientifica e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza". Intanto Ferro è impegnato con il suo nuovo album e il tour in Italia previsto nel 2023. Lo stesso più volte rimandato a causa del Covid ancora in corso. Sempre per colpa del virus, Tiziano è stato costretto a stare lontano dall'Italia e dai genitori compresi per più di un anno.

