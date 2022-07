Ricky Martin-choc, "incesto col giovanissimo nipote": verso il carcere

09 luglio 2022 a

La tempesta perfetta sta per abbattersi su Ricky Martin. Non bastasse la denuncia dalla sua ex manager americana Rebecca Drucker per il presunto mancato pagamento di oltre tre milioni di dollari per commissioni contrattuali; le voci di una imminente rottura con il marito Jwan Yosef, pittore siriano, con il quale ha quattro figli; adesso arriva l’accusa di incesto. A Porto Rico, dove vive la famiglia d’origine di Ricky Martin, è stata emessa un’ordinanza restrittiva nei confronti del cantante, che sarebbe stato accusato di violenza domestica. Stando a quanto emerso nel programma televisivo A la tarde, la denuncia arriverebbe da Dennis, il nipote di Ricky Martin, figlio della sorellastra Vanessa. Il ragazzo, che ha solo 22 anni, avrebbe confidato alle forze dell’ordine di aver avuto una relazione clandestina con lo zio per circa sette mesi. Relazione che avrebbe interrotto scatenando la reazione dello zio Ricky che non era d’accordo e avrebbe iniziato a tampinarlo con chiamate, messaggi e incursioni fuori la sua abitazione.

A detta di Dennis, poi, Ricky Martin farebbe uso di sostanze stupefacenti che influenzerebbero molto il suo umore. L’artista rischierebbe fino a 50 anni di carcere se le accuse venissero confermate. Secondo qualcuno - rivela il sito Gossip e Tv - sarebbe stata Rebecca Drucker a mettere in giro certe voci per vendicarsi e rovinare così pubblicamente l’immagine di Ricky Martin. Quando si è diffusa la voce dell’ordinanza restrittiva con una breve nota il cantante ha assicurato che presto, dopo la conclusione delle indagini, la verità verrà a galla. Intanto via Facebook è intervenuto Eric Martin, il fratello di Ricky, che ha parlato di presunti disturbi mentali del nipote Dennis, che da tempo si sarebbe allontanato da tutta la famiglia.

