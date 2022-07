Maneskin-mania al Circo Massimo, la band "spazza via" anche il Covid

10 luglio 2022 a

Concerto sold out per i Maneskin al Circo Massimo di Roma. Sono 70mila i fan attesi per l'evento musicale. La band romana torna a casa dopo la doppia esibizione al Coachella e la partenza del tour estivo. Tra i fan poche mascherine. "Che senso ha bloccare il concerto dei Maneskin quando tutti stanno facendo concerti?", si chiedono i fan. L'impennata dei contagi non ha fermato una immensa folla che, fin dalle prime ore del mattino, si è presentata davanti ai cancelli del Circo Massimo.

