Maneskin, Victoria De Angelis completamente senza veli: la foto fa impazzire i fan

17 luglio 2022 a

a

a

Victoria De Angelis dei Maneskin è apparsa sui social con uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. La bassista ha infatti pubblicato una foto in cui è in topless. A coprire i capezzoli solo due stelline per rispettare le regole dei social. Nella foto non è sola, ci sono anche la sorella Veronica e l'amica, Martina Taglienti. Non è certo la prima volta che la De Angelis si mostra senza veli. In diverse occasioni è apparsa sui social con il seno al vento e in pochi mesi è diventata un vero e proprio sex symbol italiano.

Victoria dei Maneskin, nudo frontale integrale in mezzo ai fiori: tutti sconvolti, là sotto... | Guarda

Il volano della celebrità è di certo il grande successo che hanno avuto i Maneskin con la vittoria a Sanremo e all'Eurovision. Il suo modo di fare trasgressivo l'ha fatta emergere e adesso i fan impazziscono per le sue foto pubblicate sui social.

Ecco quanto c'è sul conto corrente dei Maneskin: la cifra

La De Angelis ha anche mostrato il seno scoperto durante i concerti sfidando il pubblico e i fotografi. Adesso si gode il meritato relax tra un concerto e l'altro e lo fa a modo suo: riempiendo i socila di scatti provocanti che in pochi istanti hanno fatto il giro del web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.