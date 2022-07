Francesco Totti furioso: perché è esplosa l'ira su Ilary Blasi

Francesco Fredella 21 luglio 2022 a

La rottura tra Totti e Ilary finisce ovunque. Siti e tv, settimanali e tanto altro ancora. Anche giornali esteri. Se ne parla molto anche sull’ultimo numero del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Tra le indiscrezioni di questo numero si legge: “Non si dà pace, Francesco Totti…La rabbia è tanta…”. Si tratta di un rumor che animano la calda estate che stiamo vivendo. Ora più che mai la vicenda Totti-Blasi tiene tutti ancora con il fiato sospeso. “Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto…”, racconta alla rivista di Signoretti Nuccetelli.

Poi viene interrogato un amico di Francesco Totti, che dice ancora: “Penso che la parola fine sia stata messa dalla conduttrice”. Alex Nuccetelli, molto legato a Totti, in questi ultimi giorni sta parlando abbastanza di quello che è accaduto. “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary…”, dice. E poi ancora: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento…” Tuttavia Nuccetelli ha anche tenuto a precisare che ormai pare che la situazione tra i due fosse davvero complicata, soprattutto per il presunto atteggiamento di lei: “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male…Era sempre arrabbiata e nervosa…”