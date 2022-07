Ilary Blasi-Totti, "violato il patto segreto": svelato il vero motivo della rottura

20 luglio 2022 a

"Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi": il settimanale Chi sforna nuovi retroscena sulla rottura tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Per questo - si legge sulla rivista - la conduttrice "ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme". E ancora: "Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi".

Le foto cui si fa riferimento sono quelle in cui Totti è sotto casa di Noemi Bocchi in piena notte. "Povera Noemi, se la incontrassi le direi: 'Tranquilla bella, non sei l'unica' - ha confidato a Chi una persona vicina all'ex coppia -. Aggiungendo che Totti non avrebbe lasciato Ilary per la Bocchi: ha fatto il possibile per tenere unita la famiglia per il bene dei figli".

Dopo l'annuncio della separazione, Ilary e Francesco hanno preso strade diverse: lei è andata in Tanzania con i figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre lui sarebbe rimasto a Roma. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge pure che "gli amici di Totti cercano di evitare che il Capitano raggiunga Noemi senza più curarsi della forma e delle apparenze".