Michelle Hunziker, Claudio Bisio spiazzante: "Soprattutto Vanessa Incontrada..."

Per molti telespettatori, Claudio Bisio e Michelle Hunziker sono stati "la coppia" simbolo di Zelig, programma televisivo che ha segnato la comicità in tv tra anni Novanta e Duemila. Per questo sorprendono un po' le parole dell'attore e conduttore milanese al Quotidiano nazionale. Una intervista-fiume (con divertenti aneddoti sull'epopea cinematografica degli eroici tempi a fianco di Gabriele Salvatores, con tanto di Premio Oscar vinto a sorpresa con Mediterraneo mentre era in vacanza nel Chapas) in cui le parole più dolci sono per l'altra sua partner di palcoscenico, Vanessa Incontrada.

"Qual è il segreto della trasmissione?", chiedono a Bisio. Risposta secca: "Il segreto è la qualità dei comici. Facciamo dei casting lunghissimi per trovare talenti comici. E poi ci sono le conduttrici: Michelle Hunziker, ma soprattutto Vanessa". Oplà, una dichiarazione d'amore professionale in piena regola per l'attrice spagnola, ma italiana d'adozione e amatissima dal pubblico di casa nostra".

"Com' è lavorare con Vanessa? È fantastico quando riesci a sorprenderla - ammette Bisio, senza nascondere l'entusiasmo di coppia -. Perché lei ha veramente delle reazioni di stupore, di meraviglia, di sorpresa che funzionano. Così, abbiamo deciso di non spiegarle mai niente prima! Quando Vanessa comincia a ridere, è un regalo. E poi è una persona meravigliosa, generosa, positiva, altruista".