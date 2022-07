Michelle Hunziker, "la famiglia si allarga": un annuncio clamoroso

19 luglio 2022 a

Michelle Hunziker sconvolge i fan. Su Instagram, dove la conduttrice è più attiva che mai, scrive: "La famiglia si allarga". Immediato il pensiero a Giovanni Angiolini, suo nuovo compagno dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Tra i due, come mostrano le foto, la relazione va a gonfie vele ma il bel dottore questa volta non c'entra.

"È arrivata Lilly junior" ha poi precisato pubblicando una foto della zampa della nuova cagnolina. Solo qualche mese fa la showgirl aveva dovuto dare l'addio all'adorata barboncina Lilly. "Amore puro, perpetuo e incondizionato", aveva detto all'epoca. Venuta a mancare Lilly e rimasto l'altro barboncino Leone, la Hunziker ha deciso di accogliere un nuovo cane in casa.

Dalle foto sembra che la new entry sia un chihuahua a pelo lungo color marrone. "Emozioni indescrivibili", ha spiegato sotto al video che mostra il primo incontro tra Lilly Junior e le figlie Sole e Celeste. Proprio loro due in questi giorni avrebbero fatto un altro importante faccia a faccia: quello con Angiolini. Stando alle indiscrezioni Michelle ha presentato alle figlie il nuovo compagno. D'altronde anche se al momento non c'è stata alcuna ammissione, gli scatti che li hanno visti insieme in vacanza parlano chiarissimo.

