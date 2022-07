Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti? "Quando è successo di nuovo": chi vuota il sacco

23 luglio 2022 a

Il riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è più un mistero. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera e l'ex marito sono tornati amici. Complice una passione in comune: il karate. Passione che i due hanno coltivato grazie al loro maestro Luigi Passamonte. È stato per primo il cantante ad avvicinarsi a Passamonte che, nel lontano 2019, si occupava della sicurezza dei suoi concerti.

"Innanzitutto - ha spiegato al Corriere della Sera - lui ha conquistato noi, perché non mi era capitato di trovare una persona così disponibile. Eros ha apprezzato la spiritualità del kyokushinkai: in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore. Mi sono commosso. E poi adesso sul palco si muove molto meglio: ha svolto un lavoro duro, prima giornaliero, ora selezionato". La stessa Hunziker ha seguito le orme di Ramazzotti, al punto da portare avanti la disciplina.

"Su input di Eros - ha proseguito il maestro di arti marziali -: è successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking. La sua applicazione è stata eccezionale: le devo dire che, se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi". Passamonte per la coppia ha solo parole al miele: "Michelle è dolcissima, ma ha un fisico granitico: spinge forte negli allenamenti, l’ho vista sollevare anche un quintale, il livello è alto e Simona la segue ovunque, anche al mare nella mia Sicilia".