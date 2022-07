Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in bikini: escono dall'acqua, la spiaggia si ferma

26 luglio 2022 a

Michelle Hunziker e la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, hanno un bellissimo rapporto con i loro fan. Si vede benissimo in un video "rubato" in Sardegna. Si tratta di un filmato girato da una ragazza che poi lo ha pubblicato su TikTok. Intercettate su una spiaggia della Costa Smeralda, infatti, madre e figlia si sono prestate a foto e chiacchierate in riva al mare con grande piacere, senza mai tirarsi indietro. Le due si trovavano lì in vacanza, per qualche giornata di relax al mare.

A differenza di altri vip, che in genere preferiscono godersi la propria vacanza in serenità, Michelle e Aurora hanno dimostrato di essere disponibili e sorridenti anche nel privato. Proprio come in tv e sui loro profili social. Nel video "rubato" si vedono mamma e figlia, una in bikini giallo e l'altra azzurro, intente a risalire in spiaggia dopo un bagno rinfrescante. Michelle, pur indossando occhiali scuri, viene subito riconosciuta da un fan che si avvicina e le chiede una foto. Lei allora alza le lenti, sorride e si presta allo scatto prima di tornare al suo lettino.

L'incontro ravvicinato - racconta la ragazza che gira il video - avrebbe riempito di gioia la zia, vera fan della Hunziker. Poi tocca ad Aurora Ramazzotti, che si presta addirittura a un siparietto in video. Con l'autoironia che la contraddistingue, scherza sull'abbronzatura che lei - dalla carnagione molto chiara - probabilmente non riuscirà ad ottenere neanche alla fine della stagione: "Rimarrò così tutta l'estate".