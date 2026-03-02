Mara Venier sul treno per Sanremo: "Sei un cog***e", una rissa clamorosa

Ore agitate per Mara Venier. In vista dello speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, la popolare Zia Mara ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un simpatico video in cui annuncia il suo arrivo in Liguria direttamente dal vagone di un treno, ballando e cantando.

La conduttrice si esibisce sulle note di Per sempre sì, il brano che ha vinto all'Ariston poche ore prima. Lo stesso Sal Da Vinci, il trionfatore, si complimenta con lei e le dà il "benvenuto" a Sanremo commentando divertito il post. E mentre la Venier dedica la canzone al marito Nicola Carraro, si scatena la classica, tristissima shitstorm.

Nasce tutto da un commento fuori luogo di un utente (ma forse sarebbe meglio definito "hater", odiatore di professione) che accusa la Venier di aver usato un "volo di Stato" per trasferirsi da Roma a Sanremo, e tutto ovviamente con "i nostri soldi, quelli del canone". Apriti cielo. In tanti gli fanno notare che si tratta di un vagone executive di un treno, fino a quando arriva la risposta sibillina di Mara in persona: poche parole, dedicate al suo interlocutore, definito semplicemente "un cog***e".

Nonostante la sua precisazione (treno, non aereo), sotto al post continuano a piovere post di accusa alternati a quelli che la difendono a spada tratta. "Aereo privato con i soldi del nostro canone Rai!!! Comodo fare scena modestamente becera", "C'hai 90 anni, un po' di contegno", "Dovrebbe essere divertente oppure dobbiamo piangere????", "Mi raccomando, domani, come tutti gli anni, intrattieniti le ore con i primi cantanti e poi verso il pomeriggio tardo taglia tutti gli altri perché non hai più tempo, in quanto lo hai sprecato inutilmente all’inizio", "...tutto il pomeriggio Sanremo con GRANDI PLAYBACK e la Venier insopportabile e urlatrice. Ma anche bastaaaaaaa", "Tristezza infinita", "Ci mancava solo lei in questo circo"