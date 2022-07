Mattino 5, "amore dietro le quinte". Federica Panicucci furiosa: viene giù Mediaset

27 luglio 2022 a

Ma davvero Cupido ha fatto irruzione negli studi di Mattino Cinque? Sembra proprio di sì. Attenzione, la notizia sta facendo il giro della Rete in questi ultimi giorni. E tutti ne parlando con particolare attenzione. Secondo alcune gole profonde, pare che un autore e un’ospite del programma siano sempre più vicini. Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Ma la notizia certa è che The Pipol Gossip, un nuovo portale, racconta questa indiscrezione con tanto retroscena abbastanza gustosi.

Pare che un autore di Federica Panicucci si sia fidanzato con una criminologa ospite spesso in studio a Mattino Cinque. I due si sarebbero visti segretamente per alcuni mesi fino a quando qualcuno ha scoperto tutto. In quel caso, poi, la notizia è arrivata anche alle orecchie della conduttrice, che non vedrebbe tutto di buon occhio. "A lei queste storie dentro i ‘suoi’ uffici non piacciono. Predilige la professionalità intorno al suo team", scrive il portale The Pipol Gossip Ma è caccia alla coppia, che per adesso ancora non esce allo scoperto.

Intanto, per Federica Panicucci continua la pausa estiva dopo la stagione tv: amore e lavoro, organizzando la nuova stagione di Mattino Cinque. Poi andrà a condurre Back to School, il programma che lo scorso anno è stato nelle mani di Nicola Savino.