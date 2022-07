Arisa, il disturbo ossessivo compulsivo: "Perché devo rasarmi i capelli"

Francesco Fredella 29 luglio 2022 a

Adesso parla Arisa, che in un’intervista a 361 magazine dice: “Spesso sono costretta a rasare la chioma a causa della Tricotillomania di cui soffro da tempo". Si tratta di un disturbo ossessivo compulsivo derivante dall’ansia che la porta a strapparsi i capelli da sola.

Per la prima volta Arisa parla della sua malattia che la spinge a strapparsi i capelli. In passato l’abbiamo vista molto spesso e radersi la chioma. E poi parla anche il suo medico che rivela come stanno realmente le cose. “Nel caso di Arisa è stato applicato un doppio sistema adatto per il cambio look. Quando si hanno i capelli corti e si vuole passare ad un lungo in modalità invisibile si complicano la cose e questo è un lavoro solo per maestri di finezze”, spiega il suo medico sempre a 361 magazine.

Per la cantante potentina è un bel momento, anzi un periodo d’oro. Il suo rientro ad Amici 2022 al posto di Anna Pettinelli, che non farà più parte del programma. E poi tante soddisfazioni dal punto di vista sentimentale: va avanti la sua storia con Vito Coppola, che ha conosciuto lo scorso anno a Ballando con le stelle. Una storia che per mesi è rimasta in sordina fino a quando i due sono usciti allo scoperto. Definitivamente. Un insider racconta che c’è molta sintonia, tanto feeling.