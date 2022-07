Paolo Bonolis, perché viene insultato per questa foto: l'ultima follia

30 luglio 2022 a

"Il baffo no". Paolo Bonolis si mostra su Instagram con il nuovo look "maturo" e fa il pieno di commenti ironici e un po' cattivelli. Il conduttore Mediaset di Ciao Darwin e Avanti un altro pubblica una tenerissima foto in piscina, con la figlia avuta da Sonia Braganelli. I due sguazzano felici tra gli schizzi d'acqua e la dedica, "È per te", è francamente commovente. Ma come sempre sui social anche i sentimenti migliori evaporano nel tempo di un clic. E così via alla sarabanda di sfottò. "Co sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti". O ancora: "Grande Paolo, però ti sei di nuovo dimenticato di togliere i baffi di Maurizio Costanzo come ad Avanti un altro". "Io toglierei quei baffi Paolo, ti danno 10 anni in più".

Fortunatamente, per una volta, si tratta di semplici e garbati motti di spirito e il clima generale dei commenti è di totale empatia per un gesto e una foto che esprimono l'amore e la dedizione totale di un padre per la figlia. Stavolta è il caso di dirlo: proprio una scelta con... i baffi. Il miglior modo per inaugurare le vacanze estive in compagnia di tutta la famiglia. Anzi, il clan Bonolis: con lui a Formentera, oltre a moglie e figli, c'è come sua consuetudine anche un nutrito gruppo di amici storici.