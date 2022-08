Michelle Hunziker, stoccata di Vanessa Incontrada: "Sono scelte. Quando ti separi..."

02 agosto 2022 a

Torna a parlare Vanessa Incontrada. Lo fa con Vanity Fair, di cui è protagonista dell'ultima copertina. Lo scorso febbraio si parlava di una crisi di coppia tra lei e il compagno, Rossano Laurini. Ma la Incontrada non ne ha mai voluto parlare in pubblico, nemmeno nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo. Oggi, con Vanity Fair, qualcosa si lascia sfuggire: nessun dettaglio, ma quel che basta per capire che, qualcosa, nel rapporto si è rotto.

Quando le chiedono del suo rapporto con Laurini, spiega: "Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti", ammette Vanessa Incontrada.

Poi, nel colloquio, anche un passaggio in cui di fatto marca le differenze tra lei, Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Le ultime due, infatti, hanno recentemente rotto con i loro storici compagni, Tomaso Trussardi e Francesco Totti. Ed entrambe le coppie hanno deciso di comunicare la separazione con un comunicato stampa, una circostanza che ha fatto molto parlare e discutere. "Sono scelte, non so cosa sia meglio - commenta la Incontrada -. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita", conclude riflessiva.