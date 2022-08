Elisa Anzaldo, cosa è successo dopo la frase sulla Meloni

04 agosto 2022 a

a

a

Che fine ha fatto Elisa Anzaldo? Questa mattina non era al Tg1 Mattina, dove da lunedì 1 agosto si occupa della Rassegna Stampa. La sua assenza ha sorpreso tutti, in molti si aspettavano che la giornalista dicesse qualcosa dopo la battuta fatta ieri su Giorgia Meloni. Tutto è iniziato mentre si stava parlando del presunto cambio di fede calcistica della leader di Fratelli d’Italia. “Se peccato è, in questo caso non è il peggior peccato di Giorgia Meloni”, aveva detto il condirettore del Corriere dello Sport, ospite del programma. A quel punto la Anzaldo, sorridendo, aveva replicato con un “ce ne sono tanti altri”.

"Tanti peccati". Elisa Anzaldo, questa roba sulla Meloni: bufera sul Tg1

Immediata la reazione indignata da parte di Fdi. A sollevare il caso è stata Daniela Santanché, capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai. Dopo questo episodio, stamattina al Tg1 non c'era la Anzaldo, ma il collega Marco Valerio Lo Prete. Lo riporta Davide Maggio: "Possibile che dopo le scuse della diretta interessata e il rimprovero del direttore del telegiornale Monica Maggioni sia arrivata anche la “rimozione” dalla conduzione, ultimamente di moda nel primo telegiornale Rai?".

"Ha umiliato Mattarella". Sulla Rai della Maggioni un'accusa pesantissima: ieri sera...

Ieri, subito dopo l’episodio incriminato, la giornalista avrebbe parlato di interpretazioni distorte del suo pensiero, di cui comunque si è scusata. Poi ci sarebbe stato il rimprovero della Maggioni, che avrebbe richiamato i suoi a maggiore sobrietà e attenzione, soprattutto mentre si è nel bel mezzo della campagna elettorale.