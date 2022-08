Alessia Marcuzzi, terrore puro: "Bloccato nella trachea, ho rischiato di morire"

08 agosto 2022 a

Alessia Marcuzzi ha rischiato la vita. A salvarla, la moglie dell'ex compagno Francesco Facchinetti. Wilma Faissol, modella brasiliana da tempo legata al cantante, è stata determinate per la Marcuzzi. I tre, assieme all'attuale marito della conduttrice e i due figli Tommaso e Mia Facchinetti, erano a Londra. Durante una cena la Marcuzzi ha rischiato di rimanere soffocata da un boccone di polpo che si è fermato nella trachea. Alessia non riusciva più a respirare, si è alzata in piedi e ha cominciato a chiedere aiuto. Immediato l'intervento della Faissol.

"Pensavo di morire. Paolo e Tommy - spiega sui social - hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire".

Una scena durata due minuti, ma che a lei è sembrata un'eternità. Wilma, racconta la Marcuzzi, ha seguito un corso di primo soccorso in America. Per questo si è trovata preparata nel momento di eseguire la manovra di Heimlich. Un episodio che difficilmente Alessia dimenticherà e per cui molti colleghi vip si sono detti dispiaciuti. Tutti infatti hanno manifestato la propria vicinanza.