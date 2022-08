Barbara D'Urso come non l'avete mai vista: foto da urlo a 65 anni

10 agosto 2022 a

Un patto con il diavolo: a questo si pensa guardando le foto che Barbara D'Urso posta sui social in questa estate rovente. Tre scatti che la ritraggono in costume intero bianco che le illumina l’abbronzatura e mette in risalto la silhouette. “E lo stacco di gambe nella foto 3?”, ha scritto nel post su Instagram, imputando al grandangolo il merito, (o la colpa), di aver fatto sembrare le sue gambe lunghissime. Cosa che le ha procurato tanti, tantissimi complimenti, ma che come spesso succede ha scatenato pure gli haters. "Ma sei alta 3 metri? ma x piacere", si legge; "Così photoshoppata da avere perso le falangi dei piedi"; "È successo qualcosa a Photoshop, ti mancano le unghie di alcune dita"; "Barbara il filtro nella 3 foto ti ha fatto diventare i piedi lunghi mezzo metro…".

Cattiverie. La Durso appare meravigliosa e rilassata, in attesa di tornare in televisione e tenere compagnia a quel pubblico che non l’ha mai abbandonata, neanche quando sembrava che la sua avventura a Mediaset fosse finita.

La sua presenza è invece rimasta fissa su Canale5 a Pomeriggio Cinque, dove tornerà non solo in grande spolvero, ma pure in anticipo: la prima puntata è infatti in programma per il 5 settembre, ben prima di quanto preventivato in sede di presentazione dei palinsesti da Piersilvio Berlusconi.