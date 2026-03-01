Sanremo 2026, la riscossa dei giovani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Festival di Sanremo) Ottima performance, e non era per nulla scontata, della terza serata del Festival, la più vista dal 1990 col 60.6% di share medio, picco del 66% poco dopo le 23 quando Carlo Conti ha annunciato Alicia Keys mentre l’audience più alta si è registrata alle 22:11 con 14,2 milioni di spettatori all'entrata in scena di Laura Pausini col secondo abito della serata. Raramente un Sanremo che inizia “male” poi si riprende invertendo la tendenza. In questo caso è successo. Perché? Grazie ai giovani, nello specifico il target 15/24enni che giovedì è salito ben oltre l’80% di share trainato dalla presenza in gara di idoli come Samurai Jay e Sayf, non a caso in testa nella classifica social, dalla curiosità di vedere sul palco la modella Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. A ciò va aggiunto il ritorno di una certa platea maschile che martedì e mercoledì era stata assorbita dai match di Champions di Inter e Juventus. Anche la serata dei duetti di venerdì con tante cover vintage, interpretate da nuovi fenomeni canori digital e da artisti più tradizionali, di solito attrae pubblici variegati.