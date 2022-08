Maneskin, Victoria resta nuda sul palco. E... si scatena l'inferno

29 agosto 2022 a

I Maneskin sono stati al centro della scena agli Mtv VMas. Non solo per il riconoscimento ma anche per una presunta censura tv sui loro look. La band romana, la cui carriera internazionale è ormai decollata, si è aggiudicata infatti il premio per il 'Miglior video alternativo', con il videoclip della canzone 'I wanna be your slave', in un'edizione dominata da Jack Harlow con 4 premi, seguito da Lil Nas X e Taylor Swift con 3 riconoscimenti. "È davvero fantastico. Non ci aspettavamo di vincere. Qui ci sono grandi artisti, quindi per noi è un onore", hanno commentato i Maneskin, che si sono esibiti sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey, con la loro ormai proverbiale carica dissacratoria.

E il loro look non è passato inosservato: Damiano con un panta-perizoma che gli lasciava scoperto per intero il fondoschiena e Victoria con body monospalla e un capezzolo coperto solo da una borchia. Ad un certo punto l’abito della bassista è caduto, lasciandole scoperto l’altro seno. Vic ha continuato a suonare ma da quel momento le telecamere di Mtv hanno allargato le inquadrature spostandosi sul pubblico. Sui social i fan si sono quindi scatenati accusando di censura la manifestazione. In realtà qualche inquadratura sui due non è mancata e anche l'account ufficiale di Mtv ha scherzato sul look di Damiano, pubblicato un estratto con un'inquadratura da dietro e scrivendo: "Ti abbiamo visto".