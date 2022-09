Placido Domingo, Katia Ricciarello lo demolisce: "A una certa età..."

01 settembre 2022 a

Placido Domingo ha ricevuto parecchie critiche sia come interprete che come direttore d’orchestra: il doppio flop all’Arena di Verona ha fatto parecchio rumore, sia per le amnesie e le incertezze vocali del mito della lirica, sia per il rifiuto da parte dell’orchestra ad alzarsi per il tradizionale tributo a fine spettacolo.

“Tutti i cantanti dovrebbero smettere a una certa età”, è il consiglio arrivato da Katia Ricciarelli, che in passato è stata una grande soprano. Ha quindi tutto il diritto di offrire consigli al tenore che è reduce da due flop molto rumorosi: “È una questione fisiologica - ha spiegato la Ricciarelli - le corde vocali sono dei muscoli che, con l’età, non scattano più come una volta. Questo è il motivo per cui anch’io non faccio più opere: non voglio rischiare. Marilyn Horne, contralto e mezzosoprano statunitense, vari anni fa mi disse che quando in un’opera incontrava anche solo una nota che le dava fastidio, smetteva di interpretarla. Io sono d’accordo con lei”.

“Domingo è sempre stato un grande tenore - ha aggiunto - perché diventare baritono con gli anni? È una cosa che non capisco. Siamo creature del pubblico e dobbiamo accettare il giudizio che ci viene dato. Citando il direttore d’orchestra Von Karajan: se credi alle cose buone che ti vengono dette, poi devi credere anche alle cattive. Insomma, ci vuole autocritica. Io non sono la stessa Katia Ricciarelli di un tempo”.