Alberto Matano, la confessione: "Qualcosa è cambiato"

Francesco Fredella 08 settembre 2022 a

a

a

Alberto Matano fa una confessione. E lascia tutti senza parole. “Qualcosa è cambiato”, dice nel corso di un'intervista a Radio corriere tv. Ma a cosa si riferisce il conduttore de La vita in diretta? Andiamo per gradi. Alcuni mesi fa c'è stato il suo matrimonio, che ha visto Mara Venier come testimone. Ma Matano non si riferisce al sì, parla più che altro del suo rapporto con le persone, che sarebbe cambiato rispetto a quando lavorava al Tg1. “Qualcosa è cambiato certamente, penso a quello che è accaduto negli ultimi mesi anche per via dell’unione con il mio compagno, ai fotografi, ai paparazzi che ci inseguono. La cosa bella è l’amore delle persone”, racconta Matano.

"Non lo voglio più vedere": la rabbia di Roberta Capua, chi fa fuori con una frase

Sicuramente nei suoi confronti c'è una grande manifestazione d'affetto, che piace a tutti. Anche ai piani alti della Rai. Poi il conduttore, sempre nel corso dell'intervista a Radio corriere tv, dice: “Succede che ci sono limiti e confini che non vanno oltrepassati, succede che c’è il rispetto del dolore di una famiglia, di una madre, di una figlia. C’è un codice che cerchiamo di osservare e di non disonorare mai”. Anche lui, come tanti altri colleghi conduttori, ha attraversato la pandemia con la difficoltà nel raccontare un'Italia che ha lottato contro un virus, quel virus. Che tutti conosciamo.