La Vita in Diretta, Roberta Capua: "Non lo voglio più vedere", chi fa fuori con una frase

La cronaca tiene banco a La vita in diretta, il programma di Rai1 con Roberta Capua e Gianluca Semprini. Si parla di cronaca e, ancora una volta, desta clamore il femminicidio avvenuto a Bologna nei giorni scorsi. Un ragazzi di 26 anni ha ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi mentre era la telefono con la sorella. Una vicenda di cronaca terribile, che ha scosso l’Italia. Durante la puntata del 29 agosto, che affronta anche questa terribile vicende, appaiono abbastanza sconvolti i due conduttori.

La Capua scaglia contro gli haters scatenati con la povera Alessandra. “E tra i tanti il direttore della croce bianca di Torino ha pubblicato un commento che gli è costato giustamente la sospensione dal lavoro, cose che non vorremmo mai più vedere”, dice.

Per i due conduttori si tratta dell’ultima settimana di lavoro in onda perché tornerà molto l’edizione classica de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Molti programmi televisivi hanno aperto prima i battenti per la campagna elettorale in vista del voto anticipato del 25 settembre. Da lunedì 5 settembre riprenderanno Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La vita in diretta di Alberto Matano. Vacanze più brevi per molti conduttori.