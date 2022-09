Francesca Chillemi, la preoccupante rivelazione: "Sto faticando"

Francesco Fredella 12 settembre 2022 a

a

a

“Sto faticando a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale”, Francesca Chillemi si racconta. Adesso è pronta a tornare in scena, in tv. Dopo il suo primo posto a Miss Italia ci sono stati tanti successi professionali, ad esempio la sua partecipazione alla serie Che Dio ci aiuti. Che adesso torna in tv sulle reti Mediaset con l’attesissima serie "Viola come il mare". Non sarà sola, ma reciterà insieme all'attore turco Can Yaman, amatissimo dal pubblico di ogni età. Un vero fenomeno che è sempre sulla cresta dell'onda della popolarità. Ora la Chillemi si racconta al magazine Voilà parlando anche di tematiche personali.

"Quando un uomo parla di come sco...". Giorgia Soleri fa esplodere la polemica

"Io nutro grande fiducia nel genere umano, stiamo attraversando un periodo storico complesso. Molta gente si sente un po’ persa e lo capisco. Io stessa faccio fatica a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale che accompagna ormai il nostro quotidiano. Sono convinta che dobbiamo aiutarci l’un l’altro", racconta al Voilà.

"La Regina è morta? Mi dispiace per...".. E Gassmann scatena la bufera | Guarda





Poi anticipa qualcosa in più sul nuovo appuntamento lavorativo. “Viola porta dietro un passato di sofferenze”, racconta ancora. Il debutto di "Viola come il mare", fiction prodotta dalla casa di produzione Lux Vide, è molto attesa. “Viola è una giornalista di origini siciliane e milanese d’adozione, che si porta dietro un passato di sofferenze e come vedremo di segreti. Non ha mai conosciuto il padre e soffre di sinestesia” – svela la Chillemi alla rivista.