Oggi è un altro giorno, Manzini gela Bortone: "Un saluto da ipocrita"

"Ci salutiamo come due ipocrite”, racconta Francesca Manzini alla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone. Una confessione spiazzante, che lascia tutti senza parole. La Manzini, imitatrice di grande talento, gela la conduttrice di Rai 1. Poi cerca di fare un piccolo cambio di rotta, e dice: "Nel senso che ci siamo salutate sfiorandoci non dandoci un vero bacio".

E la Bortone ammette: “Si meglio che poi sbava il rossetto.” Insomma l’attimo di gelo in studio è durato davvero molto poco. L'intervista dalla Manzini è lunga, una confessione fiume: "Sono entrata nel tunnel dell’anoressia e bulimia" L'imitatrice che è stata anche alla conduzione di Striscia la notizia racconta senza troppi filtri un problema che ha vissuto in questi anni. "Non mi era stato insegnato l’equilibrio e mi sono lasciata andare tanto, avevo 16 anni e iniziai questa dieta. Il medico disse che ero ufficialmente entrata in anoressia, pesavo 49 chili", svela.

"Sono entrata nell’altro tunnel, la bulimia. Ne ho sofferto per sei anni, poi anche di disturbo ossessivo compulsivo: mangiavo per compensare i miei disordini personali". Tuttavia adesso la giovane imitatrice sta bene ed è riuscita a uscire dal tunnel di quei disturbi. Prima di questa puntata, la Manzini non aveva mai parlato di questi problemi. Una vera bomba per la Bortone.