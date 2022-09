Ambra Angiolini e la casa ribaltata, "Destino bast***o": un clamoroso ribaltone

22 settembre 2022 a

Prosegue la bagarre tra Silvia Slitti e Ambra Angiolini. La moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini aveva accusato l'attrice lasciando intendere che la sua casa fosse da lei occupata. Nulla di vero per la Angiolini, che replica tramite i suoi avvocati: "È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti", scrivono in una nota i legali Valeria De Vellis e Daniela Missaglia.

Anche senza mai citarla, la Slitti ha accusato la giudice di X Factor di essere rimasta a vivere nell'appartamento milanese di proprietà della Slitti anche dopo la scadenza concordata e avrebbe ignorato i ripetuti solleciti a liberare l'immobile. "Un muro fatto di prese di posizione legali e di silenzi, di menefreghismo e mancanza di empatia - si sfoga -. Non possiamo entrare in casa nostra e nel mentre vediamo questa persona manifestare serenità, gioia e sorrisi in tv. Destino bas***do".

Da qui la decisione di ricorrere alle vie legali: "Fino all'ultimo ho chiamato, scritto e cercato di risolverla gentilmente come chi mi conosce sa che faccio sempre... Ma adesso basta! Ho perso la pazienza. Avevo la sua parola che per una come me valeva più di tutto" e invece...

