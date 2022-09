Fabio Fazio? "Ricordo all'arci-milionario...": chi lo massacra

Carlo Giovanardi 23 settembre 2022 a

Fabio Fazio scrive sul settimanale Oggi che l'esposto che ho presentato al Comitato governativo per la tutela dei minori su Peppa Pig lo fa ridere (sorridere per la precisione). Io invece non rido per le battute di un arci-milionario grazie anche al canone che come cittadino italiano devo pagare alla Tv di Stato. A lui e alla sua socia televisiva Litizzetto ricordo che la Costituzione e le leggi civili e penali in vigore in Italia ritengono illegale, illecito o addirittura penalmente perseguibile procurarsi figli con l'ignobile pratica dell'utero in affitto.

Abbiamo pertanto chiesto al Comitato di impedire che tramite Peppa Pig i bambini vengano colonizzati dalla propaganda Lgbtq addirittura con i cartoni animati. Se non sono d'accordo i due possono liberamente lasciare la Tv di Stato e battersi in politica per cambiare la nostra Costituzione e le nostre leggi. Norme che, fino a quando saranno in vigore, devono però essere rispettate da tutti. Inclusi i ricchi e i potenti.