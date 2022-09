Andrea Delogu vestita così al ristorante? "Non entri": si scatena il caos

23 settembre 2022 a

Andrea Delogu su tutte le furie: la conduttrice ha raccontato ai suoi follower su TikTok di non essere riuscita a mangiare in una trattoria a Roma. Il motivo? Il suo abbigliamento, a quanto pare non giudicato all’altezza. “Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”, ha raccontato.

Alla Delogu sarebbe stato detto che il ristorante era vuoto, anche se lei ha notato che “c’erano tre tavoli” occupati": “Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino”. Dopo essere andata via, allora, ha deciso di chiamare. A quel punto, come per magia, le è stato detto che il posto per cenare c’era. Ma come? Non era pieno?

“Mi sono inca**ata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male”, ha continuato la Delogu. I proprietari del locale, insomma, le avevano mentito in maniera spudorata. “Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, non che è tutto pieno. Mi ha fatto inca**are la bugia. Ci sono rimasta male”.