Andrea Delogu, il nudo è integrale: la foto fa impazzire l'Italia

Andrea Delogu si gode l'estate insieme al fidanzato Luigi Bruno. La coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno alle Maldive, senza rinunciare a tenere aggiornati i rispettivi ammiratori. Nelle foto diffuse su Instagram la conduttrice Rai e il modello inquadrano gli stessi paesaggi e non solo. Fanno infatti discutere gli scatti che li vedono completamente senza vestiti: lei ripresa in piscina con la gamba che copre le parti intime e con le mani sul seno, e lui di schiena, in doccia.

"San Patrignano? Perché in un certo senso è la mia casa": il toccante racconto di Andrea Delogu

"Ho preso una vacanza all'ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre" ha confessato la stessa Delogu. Assieme a lei, come detto, il fidanzato. I due stanno assieme da diversi mesi. Una relazione che ha destato non poco clamore vista la differenza di età, lei 40 anni lui 23.

"È giovane, ma io sono in forma. Ho ancora del fiato per arrivare tardi la notte. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente, e sapessi come è bello in costume", aveva confidato a Verissimo. D'altronde la conduttrice si fa scivolare addosso le critiche e replica: "Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa".