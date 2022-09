Flavio Insinna, altro colpaccio su Rai 1: ecco a chi "soffia" il posto

Francesco Fredella 16 settembre 2022 a

Il pomeriggio di Rai 1 adesso riserva un po' di novità. Una fra tutte è l'arrivo di Flavio Insinna con un nuovo format. Si chiama Tutti a scuola e va in onda con l'inizio dell'anno scolastico. La puntata arriva di venerdì nel corso di quel pomeriggio che di solito è affidato ad Alberto Matano con La vita in diretta. Insomma, tra le novità, c'è l'arrivo di Flavio Insinna - una tantum - al posto di Matano.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trasmissione andrà in onda per tutta la seconda parte del pomeriggio fino al programma preserale, Reazione a catena condotto da Marco Liorni. La notizia arriva da TvBlog, che è sempre ben informato su quello che accade in televisione.

Si tratta, quindi, di una vera novità nel palinsesto di Rai 1 che non era stata ancora annunciata. Tutti a scuola si occuperà soprattutto di inclusione ed integrazione, due temi molto cari ai ragazzi. Il format costringe ad un momentaneo stop de La vita in diretta ed è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. La messa in onda avverrà dall’Istituto Superiore “Curie Vittorini” di Grugliasco, in provincia di Torino ed insieme a Flavio Insinna ci sarà Roberta Rei, che prende il posto di Andrea Delogu.