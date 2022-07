Stefano De Martino gela la Delogu: "Basta sennò ci licenziano", imbarazzo in diretta

Francesco Fredella 01 luglio 2022 a

Pochi giorni fa a Piazza del Popolo si è svolto il Tim Summer hits. Sul palco Stefano De Martino e Andrea Delogu, una coppia che ha convinto abbastanza. L'apertura viene dedicata a Marco Mengoni dinanzi a centinaia di persone e decine di artisti italiani in prima fila per l'evento musicale romano. “Volete sapere chi ci sarà con noi? E io invece non ve lo dico”, dicono i conduttori. Parte invece la raffica di nomi della Delogu che viene subito bloccata. De Martino urla: “Ora basta sennò ci licenziano”.

E la Delogu, con tanta naturalezza, dice: “Me la sto facendo addosso”. Adrenalina altissima e un po' di paura (che non guasta mai prima di una grande esibizione). Sul palco arriva pure Alessandra Amoroso, lanciata da Amici di Maria De Filippi e pronta al debutto a San Siro il prossimo 13 luglio.

Ma quello che piace al pubblico è sicuramente il feeling tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due scherzano, ridono, si divertono. “Stiamo preparando un gioco da un mese”, dicono senza mezzi termini dinanzi al pubblico di piazza del Popolo. Di cosa si tratta? "Il gioco? Da quando prepariamo il Summer Hits, una sfida sui tormentoni che hanno segnato la musica”, spiegano ancora durante la serata. Per De Martino è un bel momento non solo professionale: ha ritrovato l'amore con Belen Rodriguez. Tra alti e bassi, come le montagne russe, adesso sembra che sia tornato il sereno dopo la sua storia con Antonino Spinalbese, tutto è durato meno di un anno.

